РИАМО - 13 авг. В кассах центральных станций и станций Кольцевой линии столичного метрополитена с четверга можно приобрести карты «Тройка» новой серии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новыми проездными мы хотим напомнить о том, что сейчас очень важно носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте — это элементарные правила безопасности и уважения к другим», - говорится в сообщении.

В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пассажирам общественного городского транспорта необходимо носить маски и перчатки, а еще соблюдать социальную дистанцию.

Ранее популярные российские актеры записали аудиообращения к пассажирам столичной подземки, в которых напомнили о необходимости носить маску и перчатки во время поездки.

Штраф за несоблюдения правил безопасности составляет 5 тысяч рублей.

Текстовая трансляция

13 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Собянин призвал спокойнее относиться к спорам о вакцине от коронавируса.

Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. <…> Что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработана. <…> Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться

- Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре. Ограничительные меры ввели в городе весной из-за пандемии коронавируса.

- Эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет возобновить работу театрам и кинотеатрам. Сейчас им необходимо выполнять требования безопасности.

- Массовые мероприятия на День города в Москве ограничат. В праздник проведут локальные мероприятия в парках и скверах.

- В школах Москвы в новом учебном году не будет праздничных линеек и массовых мероприятий. В городе будут определенные требования к работе школ — усиленная дезинфекция, измерение температуры у учителей и учеников.

- Продажи масок в автобусах в Подмосковье выросли почти в 4 раза за неделю. Проверки соблюдения масочного режима в транспорте усилили 4 августа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.