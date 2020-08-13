РИАМО - 13 авг. В кассах центральных станций и станций Кольцевой линии столичного метрополитена с четверга можно приобрести карты «Тройка» новой серии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пассажирам общественного городского транспорта необходимо носить маски и перчатки, а еще соблюдать социальную дистанцию.
Ранее популярные российские актеры записали аудиообращения к пассажирам столичной подземки, в которых напомнили о необходимости носить маску и перчатки во время поездки.
Штраф за несоблюдения правил безопасности составляет 5 тысяч рублей.
Текстовая трансляция
13 АВГУСТА
- Самое важное о коронавирусе за день
- Собянин призвал спокойнее относиться к спорам о вакцине от коронавируса.
- Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре. Ограничительные меры ввели в городе весной из-за пандемии коронавируса.
- Эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет возобновить работу театрам и кинотеатрам. Сейчас им необходимо выполнять требования безопасности.
- Массовые мероприятия на День города в Москве ограничат. В праздник проведут локальные мероприятия в парках и скверах.
- В школах Москвы в новом учебном году не будет праздничных линеек и массовых мероприятий. В городе будут определенные требования к работе школ — усиленная дезинфекция, измерение температуры у учителей и учеников.
- Продажи масок в автобусах в Подмосковье выросли почти в 4 раза за неделю. Проверки соблюдения масочного режима в транспорте усилили 4 августа.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.
- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии