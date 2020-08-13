РИАМО - 13 авг. Порядка 22,7 тысячи заявлений на обучение детей в детских школах искусств сферы культуры Московской области подано с 12 мая по 30 июня в рамках основного набора через региональный портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Сейчас в Подмосковье работают 196 образовательных учреждений сферы культуры: 192 – муниципальных с общей численностью обучающихся более 95,2 тысячи человек и четыре государственных с общей численностью обучающихся более 1,9 тысячи человек.

«Прием в детские школы искусств и колледжи проводится в форме очных прослушиваний и просмотров. Однако в связи с эпидемией коронавируса в 2020 году обучение, выпускные и частично вступительные экзамены в детские школы искусств проводились в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

В колледжах заявочная кампания проводится с 20 июня по 15 августа, на данный момент поступило более 1,3 тысячи заявлений при плановом наборе 479 человек. С 20 августа в колледжах и детских школах искусств пройдут очные вступительные экзамены.

С 2013 по 2019 годы в Московской области построено восемь детских школ искусств и отремонтировано 26. В 2020 году завершается строительство зданий Демиховской детской музыкальной школы Орехово-Зуевского городского округа (плановая дата открытия — 1 сентября), Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева (плановая дата открытия — 14 сентября).