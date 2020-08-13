РИАМО - 13 авг. В четверг состоялся выезд из подмосковных обсерваторов последних россиян, которые направились домой после прохождения карантина, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Теперь 23 обсерватора, которые 4,5 месяца принимали, размещали, кормили и заботились о людях, прибывших из-за рубежа, смогут вернуться к своему обычному расписанию по приему гостей.

«Завершилась обсервация и выписаны все гости, которые были размещены на территории подмосковных гостиниц, санаториев и пансионатов. С начала апреля государственные учреждения и частные компании приняли почти 11,4 тысячи человек», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что на территории Подмосковья работали 23 обсерватора. Теперь они будут продезинфицированы и смогут вернуться к своей основной деятельности.

«Это колоссальная работа, в которой были задействованы администрации округов Подмосковья, несколько ведомств правительства Московской области, учреждения здравоохранения и представители бизнеса», — добавила министр.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ и внесением изменений в постановление губернатора Московской области, вновь прибывающие в Россию граждане должны будут сдать тест на коронавирус.

Текстовая трансляция

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