РИАМО - 13 авг. Четверо членов этнической организованной группы признаны виновными в разбойном нападении на сотрудников фельдъегерской службы и получили наказание от 8,6 до 9,6 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Наказание назначено Жасуржону Авазову, Мирзомидину Хамроеву, Отабеку Юлдошеву, Дастану Бургоеву. В зависимости от степени участия и роли каждого в совершенных преступлениях, они признаны виновными в разбойном нападении, совершенном организованной группой, в неправомерном завладении автомобилем с применением насилия, хищении и незаконной передаче оружия.

«Следствием и судом установлено, что 9 сентября 2016 года на участке дороги ведущей из аэропорта Домодедово в город Москву члены этнической организованной группы в составе не менее девяти человек напали на автомобиль фельдъегерской службы, в котором находились четверо фельдъегерей и один водитель», - говорится в сообщении.

Соучастники отогнали автомобиль на территорию поселка Чурилково городского округа Домодедово, где распылив баллончик с газом в лицо сотрудникам, похитили у них личные вещи, служебную корреспонденцию и табельное оружие. Похищенным участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Следователи провели более 40 допросов, порядка 14 обысков и проверок показаний, пять осмотров места происшествия, назначено и проведено 68 экспертиз. В результате уголовное дело составило 32 тома.