РИАМО - 13 авг. Страны, входящие в ОПЕК+, в июле выполнили заключенную сделку по сокращению добычи нефти на 89%, а России достигла показателя в 96%, сообщает Газета.ru.

Как следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), страны-члены ОПЕК+ не смогли достичь запланированного уровня в 108%, потому что часть из них нарастила добычу.

«В июне показатель был на уровне 112%, потому что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт добровольно сократили дополнительные 1,1 миллиона баррелей в сутки», — говорится в сообщении.

Колебания на нефтяном рынке в мире начались весной, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

В мае страны-участницы ОПЕК+ заключили сделку, по которой сокращают добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии и 5,8 миллиона баррелей в сутки далее до конца апреля 2022 года. После этого стоимость нефти стала расти.