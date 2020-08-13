РИАМО - 13 авг. На подмосковном полигоне «Алабино» подготовились к проведению кулинарной битвы среди лучших военных поваров и пекарей в рамках Армейских международных игр-2020, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

На мастер-классах будет представлена национальная кухня шести стран-участниц международного конкурса «Полевая кухня» — России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана.

«Повара продемонстрируют мастерство в приготовлении вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, а также покажут современные технологии ее приготовления», — отмечается в материале.

Гости конкурса смогут насладиться многообразием национальных блюд и по достоинству их оценить.

Также российские военные повара приготовят свыше 2 тысяч порций гречневой каши с мясом и испекут самый вкусный армейских хлеб для участников и гостей мероприятия.