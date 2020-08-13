РИАМО - 13 авг. В этом году на территориях реорганизуемых промзон в столице планируется построить порядка 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«До конца 2020 года в реорганизуемых промзонах планируется ввести порядка 3,85 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,88 миллиона квадратных метров жилья», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с 2011 года на территории реорганизуемых промзон возвели 23,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Большинство – это жилая недвижимость.

«В том числе, построено 61 социальный объект, 134 здания административно-делового, культурно-просветительского и торгово-бытового назначения, а также ряд других инфраструктурных объектов, необходимых для удобной и комфортной среды жилых кварталов», - отметил Бочкарев.