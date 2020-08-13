РИАМО - 13 авг. В деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск торжественно открыли памятник в честь сотрудников НКВД, павших при обороне Москвы осенью 1941 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Монумент представляет собой большой трехгранный камень, привезенный из Республики Крым. На нем размещена эмблема Народного комиссариата внутренних дел СССР – композиция из щита, меча, серпа и молота.

«Мемориал изготовили по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Солнечногорска Владимира Слепцова и жителей городского округа», – уточняется в сообщении.

На месте расположения монумента в 1941 году находился боевой пост и укреп-полоса по охране и досмотру межстоличной автотрассы. В 1941 году здесь, на шоссе близ Сходни, защищая Москву, погибли милиционеры. Руководил оборонительным рубежом химкинский участковый Александр Коноплев. Его сын Геннадий Александрович, участник тех событий, присутствовал на церемонии открытия памятника.