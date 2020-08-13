РИАМО - 13 авг. Компания «Яндекс» запустила платформу, которая поможет самозанятым и индивидуальным предпринимателям Подмосковья найти подработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Приложение «Яндекс.Про» позволит фрилансерам найти работу на весь день или на несколько часов. При этом можно выбрать несколько интересующих направлений. Также с помощью платформы пользователи смогут вести учет доходов.

«В Московской области на сегодня зарегистрировано более 112 тысяч самозанятых. Мининвест Подмосковья считает, что регистрация в качестве самозанятого необходима тем, кто зарабатывает фрилансом, поскольку только так государство сможет оказать поддержку тем, кто работает на себя, при возникновении ситуаций, схожих с пандемией», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Приложение «Яндекс.Про» синхронизировано с официальным приложением Федеральной налоговой службы. Поэтому в качестве самозанятого в Подмосковье житель региона может зарегистрироваться прямо в «Яндекс.Про», а необходимые платежи и налоги будут перечисляться автоматически.

Как отметила Зиновьева, с 1 июня 2020 года самозанятым гражданам в полном объеме возвращаются ранее выплаченные суммы налога на профессиональный доход. Инструкция по получению этой меры поддержки размещена в приложении «Мой налог». Также через него можно сформировать и отправить клиенту чек, следить за начислением налогов, получать уведомления о сроках их уплаты.

«Хочется отметить, что в текущем году самозанятые Подмосковья смогут получать те же меры поддержки, что и субъекты МСП. Мы уверены, что новая платформа, созданная компанией «Яндекс», будет так же популярна среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей региона», - заключила министр.