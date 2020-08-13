РИАМО - 13 авг. Лень является частью характера любого человека, но иногда она может быть признаком серьезной болезни, например, депрессии, сообщил психиатр-психоаналитик Павел Качалов.

Он уточнил, что у людей часто лень является защитной реакцией организма, которая помогает избавиться им от излишней работы. Тогда данное свойство помогает человеку подождать, одуматься, а затем часть работы теряет актуальность. Но бывают и противоположные ситуации, когда человек не может себя заставить совершать нужные действия.

«Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии», — сказал Качалов в эфире радио Sputnik.

По его словам, если человек внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, стал не в состоянии сделать простейших усилий, то ему надо посоветовать искать помощи у психиатра. Если это становится повторяющейся проблемой, то тогда может помощь лечение.