РИАМО - 13 авг. Подмосковные полицейские проводят проверку после появившейся информации о том, что неизвестные прокололи колеса у 30 каршеринговых автомобилей на территории Химок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в подмосковном жилом комплексе «Город Набережных» в Химках была устроена стихийная парковка каршеринговых машин. Кроме того, неизвестные якобы прокололи колеса легковушкам, после чего транспортные средства оказались обездвиженными.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, заявлений по факту инцидента в полицию не поступало, однако известно, что сотрудникам каршеринговых фирм пришлось увозить машины с проколотыми шинами и менять покрышки.