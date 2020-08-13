РИАМО - 13 авг. Первая частная особая экономическая зона в России — ОЭЗ «Ступино Квадрат» — отмечает свое пятилетие, за это время здесь построено десять заводов, возводят еще семь, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.

Вместо бюджетных средств на создание инфраструктуры, по соглашению о создании ОЭЗ «Ступино Квадрат», государство предоставляет инвесторам налоговые и таможенные льготы и другие административные послабления.

«Для резидентов особой экономической зоны действуют нулевые налоги на имущество, землю, транспорт, импортные пошлины и НДС, кроме того налог на прибыль — 2%. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 28 инвесторов из девяти стран мира», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ построено десять заводов, коворкинг-центр, гостиница, а также создано около 100 тысяч квадратных метров производственных площадей. Еще семь новых производств уже начали строительство.

Общий объем инвестиций в проект составляет 13,6 миллиарда рублей.

Управляющий партнер и соучредитель «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова отметила, что никогда еще не было лучшего времени для инвестиций в российский промышленный сектор по причинам экономической эффективности, ненасыщенности рынка и простоты ведения бизнеса. Доступные электроэнергия, стройматериалы, стоимость высококвалифицированной рабочей силы очень выгодны иностранным инвесторам.

«Мы завершили покупку земли в «Ступино Квадрат» 27 февраля этого года — как раз перед пандемией Covid-19. Мы строим первый завод Barilla в Восточной Европе и инвестируем более 150 миллионов евро, потому что доверяем российскому рынку и команде менеджеров ОЭЗ «Ступино Квадрат», — сказал вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин.

Особая экономическая зона обладает инфраструктурными мощностями: 100 МВт электричества, 55 тысяч кубометров газа и большие запасы воды, канализационные и очистные сооружения.

«Мы рады, что выбрали ОЭЗ «Ступино Квадрат» в качестве места размещения нашего первого завода в России». Мы инвестировали 65 миллионов долларов и возвели 22 тысячи квадратных метров в течение 14 месяцев. Уже думаем о втором этапе инвестирования, на два года опережая бизнес-план», — подчеркнул основатель группы UFLEX Ашок Чатурведи.

В августе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом ОЭЗ «Ступино Квадрат». Он провел встречу с резидентами особой экономической зоны и проверил готовность к открытию производственного-складского комплекса ООО «Флекс Филмс Рус». Воробьев подчеркнул важность создания рабочих мест в Московской области, особенно на удаленных территориях.