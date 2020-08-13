РИАМО - 13 авг. Следственный комитет организовал проверку по информации СМИ, согласно которым в частной клинике на западе столицы оказываются услуги, не отвечающие требованиям безопасности, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», - сказала Иванова.

По данным СМИ, в частной клинике на западе Москвы за короткий срок погибло пять пациентов. Родственники считают, что их близким были оказаны некачественные услуги.

Проводятся все необходимые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.