РИАМО - 13 авг. До конца четверга в Московской области ожидаются местами сильные дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В ближайший час и до 23:00 13 августа местами по Московской области ожидается дождь, местами сильный, усиление ветра до 12-15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При сильном дожде спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу, по возможности лучше остаться дома или на работе. Также при ливнях возможны подтопления на дорогах, в подземных переходах и на других глубоких участках.

При порывистом ветре машину нужно поставить в гараж либо припарковать ее вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.