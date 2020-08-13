РИАМО - 13 авг. До конца четверга в Московской области ожидаются местами сильные дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
При сильном дожде спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу, по возможности лучше остаться дома или на работе. Также при ливнях возможны подтопления на дорогах, в подземных переходах и на других глубоких участках.
При порывистом ветре машину нужно поставить в гараж либо припарковать ее вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии