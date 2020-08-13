РИАМО - 13 авг. Более 9 тысяч домов дополнительно отремонтируют в Подмосковье к 2023 году в соответствии с утвержденной региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

В Подмосковье усилены работы по ремонту фасадов, кровли, замене инженерных систем, ремонту подвальных помещений, фундаментов и замене устаревшего лифтового оборудования.

«Несмотря на вынужденную паузу в период пандемии, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области не только не снизил, а увеличил темпы работ по реализации региональной программы ремонта многоквартирных домов», - сказал Хромушин.

Он уточнил, что в этом году в региональную программу капремонта включен значительный объем, работы будут вестись почти в 2,2 тысячи многоквартирных домов.

«В том числе более чем в 109 домах, расположенных в бывших военных городках. С 2014 года в регионе уже отремонтировано 12,8 тысячи многоквартирных домов, что составляет более трети программы, в том числе фондом отремонтирована почти половина домов в бывших военных городках. В целом к 2023 году планируем дополнительно отремонтировать еще более 9 тысяч домов на общую сумму более 60 миллиардов рублей», - подчеркнул зампред правительства Московской области.

После трехмесячных каникул вновь вернулись взносы на капитальный ремонт. Квитанции со взносом на капремонт жители региона получили в августе. Предельный тариф на капремонт в Подмосковье не меняется уже три года. В текущем году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оставил его на прежнем уровне.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье рассчитана до 2049 года. До этого времени капитальный ремонт будет произведен более чем в 44 тысячах домов.