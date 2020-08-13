РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. С 15 августа возобновляются занятия в физкультурном центре Котельников для участников программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В рамках проекта «Активное долголетие» с 15 августа возобновятся занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе МАУ СШОР «Белка» в микрорайоне Силикат, дом 31, строение 1.

«Занятия будут проводиться по йоге и общей физической подготовке по вторникам и четвергам в 15:00. С собой необходимо иметь маску, сменную обувь и социальную карту», - говорится в сообщении.