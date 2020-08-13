РИАМО - 13 авг. Дом на 148 квартир в жилом комплексе «Михайловский парк» в Рязанском районе Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Специалисты комитета продолжают контроль за строительством жилого комплекса в Рязанском районе. К проверкам на регулярной основе привлекаются специалисты Центра экспертиз, проводятся лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ и применяемых стройматериалов», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В доме с площадью, превышающей 13 тысяч квадратных метров, оборудовано 148 квартир. Среди них есть студии, а также квартиры с одной, двумя и тремя комнатами. На первых нежилых этажах могут быть открыты магазины.

В проект ЖК «Михайловский парк» входят шесть корпусов, два детских сада и подземные паркинги.

До станции метро «Окская» жильцы смогут добраться за 10 минут пешком, до станции «Рязанский проспект» – 20 минут. Рядом с кварталом расположены Кусковский лесопарк и усадьба Кусково.