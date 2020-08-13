РИАМО - 13 авг. В 2020 году в столице обновят 13 участков трамвайных путей общей протяженностью 25 километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Трамваи поедут тише. Новые пути укладывают с виброизоляционными матами — они снижают уровень шума на 30%», - говорится в сообщении.

Новые пути будут бесстыковыми. Это означает, что рельсы не скрепляются между собой, а свариваются и знакомый «стук» рельсов исчезает.

Тише станет не только пассажирам, но и жителям близлежащих домов.

Помимо этого, поездки станут еще быстрее. На некоторых участках трамвайные пути отделят от проезжей части разметкой. Трамваи пойдут быстрее и не будут задерживаться из-за автомобилей.