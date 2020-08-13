РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. В подмосковных Котельниках за июль создали 48 субъектов бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В июле в Котельниках было создано 48 субъектов бизнеса, в том числе семь юридических лиц и 41 индивидуальный предприниматель. 70% вновь созданных предприятий относятся к сфере услуг», - говорится в сообщении.

Статус среднего предприятия получило АО «Белая Дача» - холдинговая компания, специализирующаяся на реализации девелоперских проектов в индустриальной, коммерческой и жилой недвижимости.

Теперь в Котельниках 13 средних предприятий, около 200 крупных, а число малых и микропредприятий со статусом индивидуального предпринимательства достигло 2 033.