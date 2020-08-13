РИАМО - 13 авг. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совершил проверку реконструкции открытой пассажирской железнодорожной платформы Лесная в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На станции возведены модульный павильон пригородной билетной кассы и пешеходный переход.

«Проектной документацией предусмотрено сооружение новой высокой боковой пассажирской платформы длиной более 250 метров. Платформа оборудована навесом для пассажиров с ветрозащитной стенкой, защитными ограждениями, наружным освещением, лестничными сходами и пандусом для маломобильных групп населения», - говорится в сообщении.

Кроме того, тут установили средства информирования пассажиров - визуальную навигацию, систему голосового оповещения.

Предполагается, что работы завершат в третьем квартале этого года.