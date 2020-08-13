РИАМО - 13 авг. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на юге столицы, на причастность к убийству проверяют ее мужа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, днем 13 августа 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Ореховому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были сокрыты в пакетах», – уточняется в сообщении.

В квартире также был муж убитой. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к преступлению.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте трагедии, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.