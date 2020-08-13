РИАМО - 13 авг. Сотрудники правоохранительных органов в Московском регионе пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов, сообщается на сайте «МВД медиа».

Подозреваемые, используя разветвленную филиальную сеть на территории России, организовали скупку и дальнейшую незаконную переработку автомобильных катализаторов.

«Они получали из них керамический порошок, содержащий драгоценные металлы платиновой группы: платину, палладий и родий. Произведенное сырье хранили на складах, расположенных в Московском регионе», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что полицейские с помощью росгвардейцев провели обыски в офисных и складских помещениях Москвы, Московской области и Краснодарского края.

«Обнаружено более 20 тонн платиносодержащего концентрата стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Также изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, денежные средства и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - подчеркнула Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).