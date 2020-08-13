РИАМО - 13 авг. В ближайшее время вакцина от коронавирусной инфекции в столице будет дефицитной, так как пока не будет больших масштабов производства, а сделать прививки можно будет по желанию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, названный «Спутник V», был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцину планируют запустить в гражданский оборот 1 января 2021 года.
«Это (вакцинация от коронавируса - ред.) дело добровольное. Проблема ближайших месяцев не в том, что кого-то заставят, а в том, что вакцины будет мало. Это будет большой дефицит до тех пор, пока не развернутся промышленные масштабы, которые будут изготавливать миллионы доз вакцины», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что на данный момент речь идет о десятках тысячах доз вакцины. Эти дозы могут быть получены в ближайшие месяцы.
В первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса смогут медики.
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Текстовая трансляция
13 АВГУСТА
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