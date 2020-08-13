РИАМО - 13 авг. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области начали проверку хода реконструкции котельной на природном газе и биотопливе мощностью 17,5 МВт в Ботинском проезде в Шатуре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Реконструкцию данного объекта планируют закончить в первом квартале 2021 года.

«Застройщиком выступает АО «Мебельная компания «Шатура», – уточняется в сообщении.

На сегодняшний день ведется демонтаж ограждающих конструкций и устройство фундаментов дымовых труб в котельной.