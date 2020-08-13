РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В 10 общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы организовали летние трудовые бригады, в них работают 110 старшеклассников, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В четверг глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал работу трудового лагеря в школе №9 Люберец. Он отметил, что каникулы подходят к концу, и многие старшеклассники хотят использовать это время для того, чтобы заработать свои первые деньги.

«Ребята занимаются подготовкой учебных кабинетов к проведению ремонтных работ, благоустройством территорий школ, помогают комплектовать библиотеки и школьные музеи, ремонтируют школьную мебель, ухаживают за цветами. Молодые люди работают с удовольствием, условиями довольны. Желаю юношам и девушкам хорошо провести последний месяц лета, завести новых друзей и с пользой потратить заработанные деньги!» - сказал Ружицкий.

Глава добавил, что в трудовых бригадах работают старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет.