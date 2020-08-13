РИАМО - 13 авг. В этом году на территории Подмосковья предоставляют свои услуги 156 сервисов велопроката, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в 3,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Также расширился и ассортиментный перечень предоставляемых транспортных средств. Теперь в прокат можно взять не только велосипед, но и роликовые коньки, самокат, электросамокат или гироскутер», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Велопрокаты можно найти в городских округах: Воскресенск, Балашиха, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Красногорск, Краснознаменск, Королев, Коломенский, Лобня, Ленинский, Лотошино, Мытищи, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Подольск, Протвино, Раменский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Химки, Щелково.

Так, в Сергиев Посад в 2019 году пришел велошеринг — альтернативный вид городского транспорта в формате проката велосипедов, в котором можно взять велосипед в одной точке города, а оставить в другой.

В 2019 году парк насчитывал 98 точек парковки, а в настоящее время их уже 107 по всему городу — от центра до спальных районов. Воспользоваться сервисом может каждый житель и гость города старше 14 лет и имеющий банковскую карту.

В связи с тем, что подобные сервисы пользуются все большей популярностью у жителей и гостей Подмосковья, спектр предоставляемых услуг растет. Например, некоторые прокаты предлагают заранее забронировать понравившееся средство передвижения, другие предоставляют возможность взять велосипед на сутки, также почти в каждом сервисе предлагается защита и всевозможные аксессуары. Отдельное внимание уделяется специальным акциям и скидкам.

Средняя цена проката велосипеда для взрослых составляет 150 рублей в час, для детей — 100 рублей в час. Прокат роликов — 150 рублей в час, гироскутер обойдется от 500 рублей в час.

«Для того чтобы поездка на велосипеде принесла только удовольствие необходимо помнить о безопасности — соблюдать правила дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам. Также перед поездкой необходимо убедиться в исправности велосипеда — проверить тормозную систему, рулевое управление и целостность», — заключил министр.