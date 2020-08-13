РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Юнармейцы подмосковных Люберец передали в приют бездомных собак корм и подстилки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Участники юнармейского отряда «Пламя» городского округа Люберцы посетили приют для бездомных собак, который расположен недалеко от станции метро «Некрасовка». В приюте содержится более 100 животных.

«Юнармейцы вместе с родителями пообщались с четвероногими друзьями, а также передали корма и подстилки в приют. Ребята надеются, что скоро у всех животных из приюта появятся любящие хозяева», - говорится в сообщении.