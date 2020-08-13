РИАМО - 13 авг. В больницы Московской области за последние несколько месяцев привезли 443 ингалятора, чтобы лечить органы дыхания у пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Качество оказания медицинской помощи напрямую связано с техническим оснащением медорганизации, поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения современное медоборудование. Новые ингаляторы поставлены в 46 больниц Подмосковья, в том числе в Видновскую, Ногинскую, Раменскую, Орехово-Зуевскую и другие», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что новые аппараты применяют для осуществления ингаляционной терапии больным пневмонией, трахеитом, ларингитом, бронхитом и другими заболеваниями органов дыхания.

Новую медицинскую технику уже применяют для лечения пациентов.