РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Жителей Люберец приглашают принять участие в открытом мастер-классе студии воздушной акробатики «Лаванда», а также стать зрителями показательного выступления, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мероприятия этой студии запланированы на субботу, 15 августа, в Центральном парке культуры и отдыха Люберец. Начало в 17:00 на площади возле фонтана», - говорится в сообщении.

Участников ждет не только захватывающее показательное выступление. Им будет предоставлена возможность самим испытать чувство полета, а также сделать фото на воздушных полотнах и получить приглашение на бесплатную тренировку. Для участия в мастер-классе необходимо подготовить спортивную одежду.