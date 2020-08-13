РИАМО - 13 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи, которые взяли в период пандемии коронавируса на воспитание ребят из детских домов, и вручил им награды, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live».

«Хочу спасибо вам сказать и пожелать, чтобы те, кого вы обогрели, подарили свою душу и добро, были успешными, счастливыми и любимыми», — сказал губернатор.

На период пандемии Covid-19, чтобы уберечь детей от вируса, на гостевой режим устроили 290 ребят из детских домов региона. Из них 185 детей устроили в семьи сотрудников учреждений, а еще 105 — в приемные семьи.

«Ни один ребенок, к счастью, не заболел коронавирусом. А многие пожелали остаться в своих новых семьях», — отмечается в сообщении.

К примеру, семья Паненковых из Лотошина, в которой воспитывают шестерых детей, приняла еще троих ребят. А жительница Воскресенска Ольга Макарова, у которой пятеро приемных ребят, приютила еще троих.

«Несколько лет назад в Подмосковье работало 44 детских дома, там была тысяча детей. На начало года их осталось десять, к концу 2020-го — еще два закроем. Приятно, что из 400 ребят 67 уже приобрели свои семьи — родителей и друзей. Наша задача — сделать так, чтобы в Подмосковье не было детских домов», — заключил губернатор.

В регионе оказывают значительную поддержку многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Ежемесячно выплачивается денежное пособие на каждого приемного ребенка, ежегодно около 800 квартир дают детям-сиротам, достигшим 18-летнего возраста. В апреле-июне сотрудники детдомов получили денежные премии, а семьям, взявшим малышей на гостевой период, выдавали продуктовые наборы.

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