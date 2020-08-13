РИАМО - 13 авг. С начала 2020 года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранено 124 факта загрязнения территорий вследствие эксплуатации и ремонта транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наибольшее количество фактов загрязнения территорий, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, с начала года выявлено и устранено в городских округах: Одинцовский (15 случаев) и Пушкинский (13 случаев)», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также по девять случаев зарегистрировали в Кашире и Подольске, по восемь случаев - в Ленинском городском округе и Красногорске, семь случаев - в Мытищах.