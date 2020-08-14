РИАМО - 14 авг. На ВДНХ рядом с павильоном ремесел с 14 по 23 августа пройдет фестиваль ландшафтного искусства и садоводства «Сады и люди», на нем представят 11 конкурсных работ.

«Фестиваль проходит в этом году уже в седьмой раз. То, что он проходит в этом году, это чудо, потому что должно было быть несколько садовых фестивалей, но их все пришлось отменить по известным причинам. Чтобы сделать этот фестиваль, мы преодолели многие технические сложности и все-таки его сделали», - сказал соорганизатор фестиваля Александр Безматерных.

По его словам, цель фестиваля заключается в том, чтобы популяризировать садовый дизайн как искусство.

В этом году на фестивале представлены 11 конкурсных работ: пять больших садов, один малый сад и пять арт-объектов, которые могут играть роль малого сада или быть его элементом.

По словам соучредителя фестиваля «Сады и люди» Елены Беляевой, участники работали круглосуточно, чтобы успеть за неделю закончить свои работы.

Работы конкурсантов будет оценивать экспертное жюри. Как рассказал РИАМО один из членов жюри Сергей Колякин, сады будут оценивать по таким критериям, как дизайн, атмосферность, качество посадочного материала и композиции цветников, качество конструкций и как дополнительный критерий - wow-эффект в том случае, если сад произвел сильное впечатление. В последний день фестиваля проведут награждение.

Гости фестиваля тоже смогут принять участие в оценке работ и проголосовать за сад или арт-объект, который произвел на них наибольшее впечатление, написав название зоны в бюллетене и бросив его в урну. Та зона, которая наберет наибольшее число голосов, получит приз зрительских симпатий.

Каждый сад и арт-объект уникален: здесь есть и «объятья матери» из прутьев дерева, напоминающие гнездо, и сад с разрушенными стенами дома и старым, давно забытым автомобилем, и даже сад-библиотека.

Также гости фестиваля смогут посетить ярмарку садовых товаров, которая находится с левой стороны от входа, и принять участие в мастер-классах.

На мастер-классах взрослых и детей научат ухаживать за домашним садом, организовывать огород на балконе, делать гербарий и цветники. Мастер-классы будут проходить и днем, и вечером.

Гуляя по территории фестиваля, посетители могут обратить внимание на шесть одинаковых зон, засыпанных песком. Здесь шесть команд из ведущих ландшафтных училищ и вузов будут на конкурсной основе создавать свои сады.

Желающие посетить выставочные сады под открытым небом могут приобрести билеты на сайте фестиваля или в кассе при входе.