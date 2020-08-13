РИАМО - 13 авг. Орнитологическая защищенность подмосковного аэропорта Жуковской значительно выросла за последнее время, все предпринятые меры уже доказали свою эффективность, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

С момента аварийной посадки лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», столкнувшегося при взлете из Жуковского со стаей чаек, прошел ровно год. Все это время в аэропорту не прекращается реализация комплекса мероприятий по усилению орнитологической защиты.

«Первым шагом на пути к «чистому небу» стало дооснащение соответствующих аэродромных служб. Оператором аэродрома ЛИИ имени Громова были незамедлительно предприняты шаги к расширению и обновлению своей орнитологической защиты: закуплено новое оборудование, обновлено программное обеспечение управляющих систем», — говорится в сообщении.

Эти действия были в полной мере поддержаны аэропортом Жуковский, профинансировавшим создание дополнительного контура безопасности, включающего сверхмощные профессиональные биоакустические системы Bird Gard Super Pro AMP, пропановые пушки, световые отпугивали и прочее специальное оборудование по всему периметру аэродрома.

Реализуемый сегодня комплекс мероприятий включает в себя проведение санации прилегающих к аэропорту проблемных территорий, являющихся центром притяжения и кормовой базой для птиц.

Правительство Московской области остановило работу расположенной недалеко от аэропорта станции по сортировке и перегрузке мусора. В июле 2020 года выделены средства и проведен тендер на разработку комплекса инженерных изысканий и концепции рекультивации нарушенных земель вблизи озера Глушица. Также прорабатывается вопрос очистки озера от камыша и иной растительности.

Кроме того, к работе привлекаются и хищные птицы — общепризнанное средство эффективной охраны воздушного пространства.

Реализация данной программы завершится в следующем году.