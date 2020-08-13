РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий представил в четверг нового начальника территориального управления «Малаховка – Красково» Ольгу Байкову, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Ольга Владимировна родилась в 1982 году в Ивановской области. Последние 16 лет живет в Малаховке. Поэтому проблемы, с которыми сталкиваются сегодня жители поселка, ей знакомы не понаслышке», - сказал глава Люберец.

Он подчеркнул, что у Байковой большой опыт административной и хозяйственной работы. С 2013 года она работала в поселковой администрации, а затем – в территориальном управлении.

Ружицкий пожелал Байковой здоровья и больших успехов на новой должности.