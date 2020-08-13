РИАМО - 13 авг. Восьмое место заняло Подмосковье в рейтинге регионов по эффективности работы агропромышленного комплекса по итогам первого квартала, который составили специалисты института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковье отметили и поставили в первые ряды по показателям производства сельхозпродукции», - говорится в сообщении.
Регион занял восьмую строчку с 69,83 балла. Лидерами стали Краснодарский край (100 баллов), Москва (89,06) и Воронежская область (84).
Данный рейтинг позволяет отслеживать изменения абсолютных и относительных показателей работы в агросекторе с помощью интегрального показателя, учитывающего совокупность факторов, влияющих на производительность и результативность отрасли.
В основе есть такие показатели, как индекс производства, объемы финансирования, агрострахование, привлекательность отрасли, объем экспорта.
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