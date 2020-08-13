РИАМО - 13 авг. Восьмое место заняло Подмосковье в рейтинге регионов по эффективности работы агропромышленного комплекса по итогам первого квартала, который составили специалисты института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье отметили и поставили в первые ряды по показателям производства сельхозпродукции», - говорится в сообщении.

Регион занял восьмую строчку с 69,83 балла. Лидерами стали Краснодарский край (100 баллов), Москва (89,06) и Воронежская область (84).

Данный рейтинг позволяет отслеживать изменения абсолютных и относительных показателей работы в агросекторе с помощью интегрального показателя, учитывающего совокупность факторов, влияющих на производительность и результативность отрасли.

«Это дает возможность оценить именно эффективность деятельности в области АПК, а не валовые показатели, которые зависят от природных и климатических факторов в конкретном регионе», — поясняет эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.

В основе есть такие показатели, как индекс производства, объемы финансирования, агрострахование, привлекательность отрасли, объем экспорта.