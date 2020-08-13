РИАМО - 13 авг. На ВДНХ рядом с павильоном ремесел с 14 по 23 августа пройдет фестиваль ландшафтного искусства и садоводства «Сады и люди», на нем представят 11 конкурсных работ, сообщил РИАМО соорганизатор фестиваля Александр Безматерных.

«Фестиваль проходит в этом году уже в седьмой раз. То, что он проходит в этом году, это чудо, потому что должно было быть несколько садовых фестивалей, но их все пришлось отменить по известным причинам. Чтобы сделать этот фестиваль, мы преодолели многие технические сложности и все-таки его сделали», - сказал Безматерных.

По его словам, цель фестиваля заключается в том, чтобы популяризировать садовый дизайн как искусство.

В этом году на фестивале представлены 11 конкурсных работ: пять больших садов, один малый сад и пять арт-объектов, которые могут играть роль малого сада или быть его элементом. По словам соучредителя фестиваля «Сады и люди» Елены Беляевой, участники работали круглосуточно, чтобы успеть за неделю закончить свои работы.

«Мы фестиваль сделали за одну неделю. У нас есть ребята из Курской области, из Тульской области и других регионов России. На 70% наши участники те, кто уже участвовал с самого первого фестиваля. Они собрались за неделю. Делали все днями и ночами и только сегодня ночью закончили», - отметила Беляева.

Работы конкурсантов будет оценивать экспертное жюри. Как рассказал РИАМО один из членов жюри Сергей Колякин, сады будут оценивать по таким критериям, как дизайн, атмосферность, качество посадочного материала и композиции цветников, качество конструкций и как дополнительный критерий - wow-эффект в том случае, если сад произвел сильное впечатление. Работы будут оценивать вплоть до последнего дня фестиваля, в который и пройдет награждение.

Гости фестиваля тоже смогут принять участие в оценке работ и проголосовать за сад или арт-объект, который произвел на них наибольшее впечатление, написав название зоны в бюллетене и бросив его в урну. Та зона, которая наберет наибольшее число голосов, получит приз зрительских симпатий.

Каждый сад и арт-объект уникален: здесь есть и «объятья матери» из прутьев дерева, напоминающие гнездо, и сад с разрушенными стенами дома и старым, давно забытым автомобилем, и даже сад-библиотека.

«Мы хотели этим садом затронуть очень важную социальную проблему, которая возникла с переходом на дистанционное обучение, - это проблема потери тактильного контакта с людьми и книгами. Тактильный контакт с бумажной литературой очень важен. Это все - собрание наших воспоминаний. Этот кабинет, эта комната, эта гостиная, мы смогли реализовать какие-то свои идеи и мечты. Хотели создать атмосферу, в которой можно все это понюхать и потрогать. (Ведущая – ред.) Тутта Ларсен стала нашим вдохновителем», - рассказала автор сада Мария Принтц.

Серый одноэтажный дом с садом на крыше стоит напротив входа на фестиваль. На нем есть цитаты из известных произведений, а внутри на полках стоят книги, которые можно почитать под сенью дуба, растущего внутри дома сквозь крышу. По лестнице снаружи можно даже подняться на эту крышу, пройтись между растений и осмотреть прекрасные сады сверху.

«Мне кажется, что сад - это очень сакральное место. Это очень важная часть жизни человека, потому что, когда у человека появляется сад, это значит, что он полностью остепенился и заземлился, что он готов пустить корни. Это означает зрелость! Конечно, это еще и важная составляющая жизни семьи, это стабильность, в которой, когда ты существуешь, ты целиком и полностью этим проникаешься и это тебя поддерживает эмоционально, энергетически, и ты отдыхаешь, заряжаешься», - отметила Тутта Ларсен.

Помимо просмотра конкурсных работ, гости фестиваля смогут посетить ярмарку садовых товаров, которая находится с левой стороны от входа, и принять участие в мастер-классах.

На мастер-классах взрослых и детей научат ухаживать за домашним садом, организовывать огород на балконе и делать гербарий и цветники. Мастер-классы будут проходить все десять дней фестиваля и днем, и вечером.

Гуляя по территории фестиваля, посетители могут обратить внимание на шесть одинаковых зон, засыпанных песком. Здесь шесть команд из ведущих ландшафтных училищ и вузов будут на конкурсной основе создавать свои сады. Конкурс стартует 14 августа. В первый день команды будут заниматься проектированием, во второй день будут работать с материалами, а в третий — начнется посадка. Команды будут работать в равных условиях с одинаковым количеством материалов и растений, а оценивать их работу будет жюри.

Желающие посетить выставочные сады под открытым небом могут приобрести билеты на сайте фестиваля или в кассе при входе.