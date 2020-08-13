РИАМО - 13 авг. Московский Губернский театр, Губернаторский оркестр Московской области и коллективы Московской областной филармонии открывают новый сезон выездных спектаклей и концертов в муниципальных образованиях региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«14, 21 и 28 августа Губернаторский оркестр даст концерты в городе Дзержинский (начало в 18.00), а 22 августа – в поселке Запрудня Талдомского городского округа (начало в 16.00)», - говорится в сообщении.

15 августа в Красногорске выступит ансамбль «Русский тембр». Концерт пройдет на смотровой площадке «Отражение» в парке Ивановские пруды. Начало в 13:00.

22 августа ансамбль «Русский тембр» выступит на празднике «Яблочный Спас» в Коломне. Мероприятие пройдет на открытой площадке около Музея фабрики пастилы.

На этой же площадке 29 августа состоится концерт ансамбля солистов «Эйфория». Оба концерта начнутся в 16:00.