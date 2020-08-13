РИАМО - 13 авг. Власти Москвы предоставили участок на улице Народного Ополчения для строительства блока начальных классов частного общеобразовательного учреждения «Хорошевская школа», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила предоставление земельного участка по адресу: улица Народного Ополчения, владение 3, корпус 2 для строительства блока начальных классов», — говорится в сообщении.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова, на земельном участке площадью около гектара разрешено строительство суммарной площадью 20 тысяч квадратных метров.

Участок передан в аренду сроком на шесть лет. В установленном порядке прошли общественные обсуждения, на которых принято положительное решение.