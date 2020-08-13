РИАМО - 13 авг. На улицах и магистралях Москвы в четверг вечером образовались пробки в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, набережных в центре города, Бульварном кольце.

МКАД загружен транспортом в районе Щелковского, Ярославского, Каширского, Бесединского, Алтуфьевского Волоколамского, Новоегорьевского шоссе, проспекта Маршала Жукова, улицы Липецкой и так далее.

Кроме того, крупные пробки наблюдаются на вылетных магистралях города по направлению в область.

В 20:00 ожидается снижение загруженности столичных дорог до шести баллов. Практически полностью улицы и магистрали города освободятся от транспорта к 22:00.

Ранее сообщалось, что дорожные заторы могут образоваться на улицах столицы из-за дождливой погоди и ремонтных работ.