РИАМО - 13 авг. Спасатели поисково-спасательного отряда №13 совместно с пожарными дежурного караула 266-й пожарной части «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия аварии, случившейся на улице Советской Армии в селе Абрамцево на территории Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Водитель грузовика аварийной газовой службы «Мособлгаза» 12 августа потерял управление автомобилем. Из-за этого транспортное средство перевернулось.

«В результате дорожно-транспортного происшествия произошел разлив топлива на площади около 30 квадратных метров. Для того, чтобы обеспечить безопасность проведения спасательных работ, пожарные «Мособлпожспаса» произвели смыв горючего вещества с дорожного полотна», – сказал начальник пожарной части Олег Галочкин.

Шофер попавшего в ДТП автомобиля самостоятельно выбрался из кабины, однако спуститься вниз уже не смог, находясь на кузове машины.

Спасатели разместили мужчину на спасательном щите и зафиксировали для транспортировки. Затем потерпевший был спущен с грузовика и передан сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в Дмитровскую городскую больницу.