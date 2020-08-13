РИАМО - 13 авг. В Москве после проверки Хорошевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческой организации, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Проверку провели после обращения сотрудников по поводу не соблюдения требований трудового законодательства компанией «ГлавСтройГрупп».

«В ходе проверки доводы заявителей подтвердились. Установлено, что организацией в нарушение действующего законодательства, более двух месяцев в период с апреля 2020 года по настоящее время не выплачивалась заработная плата 46 работникам», - говорится в сообщении.

Общая задолженность превысила 7,9 миллиона рублей. При этом в апреле-июле 2020 года на счетах общества имелись денежные средства в размере 4 миллиона рублей, но заработная плата не выплачивалась, а денежные средства расходовались для расчета с поставщиками и подрядчиками по гражданско-правовым договорам.

Хорошевский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица и его руководителя дела об административном правонарушении. В интересах работников прокуратурой в суд направлено 21 исковое заявление о взыскании заработной платы и денежной компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также фактическое погашение задолженности контролируются.