РИАМО - 13 авг. Жителей столицы предупредили, что в четверг вечером на городских дорогах могут образоваться заторы до 7-8 баллов из 10 возможных, сообщается в Telegram-канале «Депатранс. Оперативно».

«Плохая погода отражается на дорожной ситуации. Сегодняшний день — не исключение. До вечера на дороге ожидаются пробки до 8 баллов», - говорится в сообщении.

В четверг в столице резко похолодало. В течении дня наблюдалась преимущественно дождливая погода.

Заторы ожидаются на Третьем транспортном кольце, Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте и других дорогах. Часть из них связана с ремонтными работами.