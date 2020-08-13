РИАМО - 13 авг. Строительство многофункционального центра с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щелковский» на востоке Москвы планируют полностью завершить до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводят на Щелковском шоссе в районе Гольяново.

«На строительстве Щелковского автовокзала с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проведена 31 инспекционная проверка», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Многофункциональный центр возводится на месте Щелковского автовокзала. Согласно проекту, здание общей площадью 137,7 тысячи квадратных метров будет иметь пять подземных, шесть наземных этажей, а также один технический.

Новое здание сохранит функции автовокзала. При этом его пропускные возможности увеличатся, он сможет обслуживать до 1,6 тысячи рейсов в сутки.