РИАМО - 13 авг. Дискуссии о якобы недоработанности вакцины от Covid-19 всегда будут в обществе, к этому надо относиться спокойнее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. <…> Что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработана. <…> Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Препарат, названный «Спутник V», был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцину планируют запустить в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Собянин призвал спокойнее относиться к спорам о вакцине от коронавируса.

Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. <…> Что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработана. <…> Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться

- Собянин опроверг слухи о введении карантина в столице в сентябре. Ограничительные меры ввели в городе весной из-за пандемии коронавируса.

- Эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет возобновить работу театрам и кинотеатрам. Сейчас им необходимо выполнять требования безопасности.

- Массовые мероприятия на День города в Москве ограничат. В праздник проведут локальные мероприятия в парках и скверах.

- В школах Москвы в новом учебном году не будет праздничных линеек и массовых мероприятий. В городе будут определенные требования к работе школ — усиленная дезинфекция, измерение температуры у учителей и учеников.

- Продажи масок в автобусах в Подмосковье выросли почти в 4 раза за неделю. Проверки соблюдения масочного режима в транспорте усилили 4 августа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.