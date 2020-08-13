РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. Жители выразили благодарность за проявленную чуткость в работе стоматологического отделения поликлиники города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«К заведующей стоматологического отделения Котельниковской городской поликлиники обратилась Дементьева Татьяна с благодарностью стоматологу Чухуа Теона, которая, со слов пациентки, спасла ей несколько зубов, проявляла к ней большую чуткость, снимала страх к манипуляциям и очень профессионально выполняла все процедуры, что способствовало комфорту и спокойствию при стоматологическом лечении», - говорится в сообщении.

Стоматологи отделения Котельников ко всем пациентам относятся с пониманием, если их нелегкий труд ценят.