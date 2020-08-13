РИАМО - 13 авг. Российский актер Сергей Куницкий мог умереть из-за оторвавшегося тромба, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг коллеги Куницкого сообщили, что актер умер в возрасте 35 лет. Он каждый год отдыхал на Гоа. Однако из-за закрытия границ отправился на Тамань.

«Вчера вечером почувствовал боль в груди, вызвали скорую. Пока она ехала – он умер», – сообщил источник.

Согласно предварительной информации, причиной смерти Куницкого мог стать оторвавшийся тромб.

Сергей Куницкий родился 20 июня 1985 года. Он сыграл 28 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин «Тест на беременность» и «Битва за Севастополь». Он также озвучил 16 ролей в фильмах.