РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал два ноутбука гимназии №11 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В четверг Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным с рабочим визитом посетил гимназию №11, осмотрел территорию и учебные классы и ответил на вопросы педагогов. Директор учреждения Марина Панченко рассказала, что на фасаде здания заменили старые деревянные окна на новые пластиковые (на эти цели из областного бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей). Она попросила оказать содействие о включении гимназии в программу капитального ремонта.

«Школа построена в 1980 году, капитальный ремонт, действительно, назрел. В 66 классах гимназии учится почти 2 тысячи ребят. Важно обеспечить школьникам новую комфортную среду, предусмотреть средства не только на стены, но и на обновление мебели, учебного оборудования. Вместе с администрацией Балашихи и муниципальными депутатами проработаем этот вопрос, - сказал Ефимов.

Подводя итоги встречи, областной депутат поблагодарил Панченко и педагогический коллектив за высокое качество подготовки учащихся, не смотря на пандемию коронавируса, и передал два ноутбука для организации дополнительных рабочих мест для педагогов начальных классов.