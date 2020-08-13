РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Регоператор Люберец по обращению в ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» решил поощрить ответственных потребителей и разыграть среди них пять жидкокристаллических телевизоров с диагональю 43 дюйма, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Все, что требуется – оплатить услугу «Обращение с ТКО» за август и не иметь задолженности за предыдущие периоды. Для участия нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте, оплатить услугу по вывозу отходов, погасить предыдущие задолженности. Обязательно укажите в личном кабинете номер мобильного телефона, чтобы мы могли сообщить о выигрыше, если генератор случайных числе выберет именно вас», – говорится в сообщении.

Время проведения акции – с 10 августа по 10 сентября. Подробная информация и правила участия в акции размещены на сайте ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» по адресу в разделе «Новости».

«Внимательно читайте условия акции и принимайте участие. Розыгрыш техники пройдет уже в сентябре», – завершается в сообщении.