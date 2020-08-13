РИАМО - 13 авг. Вдоль набережных Марка Шагала и Симоновской хотят обустроить единый прогулочный маршрут, где будут выделены дорожки для велосипедистов и бегунов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект разработали по поручению Москомархитектуры. Помимо беговых и велосипедных дорожек здесь появятся тротуары, газоны и цветники, деревья и кустарники.

«Река должна стать связующим звеном не только для разных районов. Она также поможет объединить город и живущих в нем людей. Поэтому первостепенной задачей программы обустройства речных берегов и реконструкции набережных является повышение проницаемости территорий, экологичность, создание новых выходов к реке и возможностей беспрепятственного перемещения вдоль русла Москвы-реки», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В прибрежной зоне Даниловского района появится единое пешеходное пространство, которое свяжет набережные с жилыми кварталами и рекреационными зонами. Набережную расширят. За счет этого станет возможно создать дорожки протяженностью четыре километра.

Также станет возможным спуститься к воде. Так, один из них на участке Симоновской набережной, к примеру, планируют восстановить во время реконструкции и строительства подпорной стенки протяженностью 3,95 километра, необходимой для укрепления берега.

Также на новом пространстве разместят остановки общественного транспорта и обустроят заездные карманы.

Набережная Марка Шагала — часть зеленого пояса парков бывшей промзоны «ЗИЛ», непосредственно связанного с территорией жилых кварталов, обрамляющих «Парк на набережной» — озелененную комфортную зону отдыха вдоль русла Москвы-реки.