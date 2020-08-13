РИАМО - 13 авг. В школах Москвы в новом учебном году не будет праздничных линеек и массовых мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр подчеркнул, что в городе будут определенные требования к работе школ — усиленная дезинфекция, измерение температуры у учителей и учеников.

Кроме того, по его словам, перемещение детей в школах и между классами будет ограничено, но учащимся не нужно будет сидеть на уроках в масках.

Определенные ограничения также коснутся работы школьных столовых.

Собянин подчеркнул, что Роспотребнадзором утверждены СанПины по работе учебных заведений, в которых четко расписан порядок всех действий.

«Все приказы доведены до столичной системы образования», — заключил градоначальник.

С начала пандемии в столице было подтверждено 250 303 случая коронавирусной инфекции, скончались 4622 пациента, выздоровели после лечения 193 473 человека.

В связи с ситуацией с Covid-19 в мегаполисе вводили ряд ограничений, в том числе школьников переводили на дистанционное обучение весной. На сегодняшний день темп прироста новых случаев заболевания в городе не увеличивается. В столице отменили большинство ограничений, но сохранили масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте.

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